Hamas diz ter sequestrado mais de 100 pessoas em Israel

Mais de 130 pessoas que estavam em Israel, foram sequestradas pelo Hamas e o grupo mais pequeno da Jihad Islâmica, os mesmo alegaram ter capturado. As vítimas foram levadas para Gaza, de acordo com informações do jornal americano ABC News.

No último sábado (07), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra após o grupo Hamas realizar um ataque terrorista surpresa em cidades do sul do país.

Comunicado oficial do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre os ataques sofridos na manhã deste sábado pic.twitter.com/MRRN75Z1WR — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) October 7, 2023

Com informações do SCC10.

