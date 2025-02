Governo Federal prepara recepção para novo voo de deportados dos EUA

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (6) a chegada de um novo voo de deportados dos Estados Unidos, prevista para a tarde de sexta-feira (7). Os brasileiros serão recebidos inicialmente em Fortaleza (CE) e depois seguirão para Belo Horizonte (MG), em uma operação organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Federal (PF).

O voo partirá de Alexandria, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos, e será acompanhado por diplomatas do Consulado-Geral do Brasil em Houston, Texas. Após uma breve escala em Porto Rico, a aeronave seguirá diretamente para o Brasil. Em Fortaleza, os passageiros desembarcarão e serão encaminhados para Belo Horizonte em uma aeronave disponibilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Desta vez, o governo montou um esquema especial de recepção e apoio para garantir que não se repitam os episódios de violação de direitos humanos ocorridos no voo de 24 de janeiro, quando deportados desembarcaram algemados e com os pés acorrentados, sem acesso a banheiro e em condições precárias devido a problemas no sistema de ar-condicionado da aeronave.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também criou um Posto de Acolhimento aos Repatriados, com o objetivo de oferecer apoio imediato aos deportados. O espaço disponibiliza internet, carregadores de celular e orientação para serviços públicos nas áreas de saúde, assistência social e trabalho, além de canais para que os repatriados possam entrar em contato com seus familiares.

A iniciativa busca garantir o respeito aos direitos humanos, oferecendo condições dignas aos brasileiros que retornam ao país. “A proposta é evitar qualquer forma de tratamento degradante e assegurar o acesso a informações sobre serviços essenciais que possam auxiliar na reintegração dessas pessoas à sociedade”, afirmou o Ministério dos Direitos Humanos.

