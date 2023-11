 Furacão Otis deixa 48 pessoas mortas no México

O estado mexicano de Guerrero enfrenta uma tragédia de grande magnitude, conforme o número de vítimas causadas pelo furacão Otis continua a aumentar. Neste domingo, a governadora do estado, Evelyn Salgado, anunciou que o número de mortos chegou a 48, enquanto outras 36 pessoas permanecem desaparecidas.

A defesa civil do México, em um comunicado oficial, divulgou que a cidade turística de Acapulco foi a mais afetada, com um total de 43 óbitos registrados. Além disso, cinco vítimas fatais foram confirmadas na cidade vizinha de Coyuca de Benitez.

Evelyn Salgado, em contato com o presidente Andrés Manuel López Obrador, ressaltou que os números ainda são preliminares e que as equipes de resgate continuam trabalhando incansavelmente na busca por sobreviventes.

O furacão Otis, uma tempestade que atingiu a categoria 5, impactou a costa do Pacífico de Guerrero na última quarta-feira, causando devastação significativa, especialmente no popular destino turístico de Acapulco. A tempestade se intensificou de forma extraordinariamente rápida, passando de tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 12 horas, deixando os moradores com pouco tempo para se prepararem.

Após seu impacto inicial, o furacão Otis perdeu força sobre a terra e, finalmente, dissipou-se. No entanto, o estrago já estava feito.

Andrés Manuel López Obrador informou que a Comissão Federal de Eletricidade trabalhou incansavelmente para restaurar o fornecimento de energia elétrica. Dos 10.000 postes derrubados em Acapulco, 3.211 foram restaurados. A expectativa é que o fornecimento de energia seja totalmente restabelecido até a noite desta segunda-feira para garantir o fornecimento de combustíveis essenciais, como gasolina, diesel e gás doméstico.

A Organização Meteorológica Mundial descreveu o furacão Otis como “um dos ciclones tropicais de intensificação mais rápida já registrados”, sendo superado em tempos modernos apenas pelo furacão Patricia em 2015.

Com informações do Portal XINHUA Português

