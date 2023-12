Forte terremoto no marrocos deixa 1037 mortos e mais de 1.200 feridos

O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite de ontem (8), já deixou 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos, de acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal do país.

Conforme divulgado pelo Portal G1, o número de vítimas, porém, não é definitivo e pode aumentar durante o dia. O Itamaraty informou na manhã de hoje (9), que não há notícias de brasileiros entre as vítimas.

O tremor destruiu montanhas e também devastou a cidade histórica de Marrakech, Capital do país. Equipes das forças de resgate marroquinas foram deslocadas até as áreas mais afetadas. Há grande dificuldade de chegar aos locais, por conta de estradas que ficaram danificadas por conta dos tremores, segundo a TV estatal.

Dacordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto de magnitude 6,8 ocorreu por 15 segundos. Ela atingiu uma profundidade de 18.5 km, causando estragos gigantescos. Conforme informações da imprensa marroquina, o epicentro do sismo ocorreu no alto das montanhas do Atlas. A região fica perto de Toubkal, o pico mais alto do Norte da África, e de Oukaimeden, uma popular estação de esqui marroquina.

As províncias mais atingidas até o momento foram: Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua e Taroudant.

Ainda de acordo com agências internacionais, depois do epicentro maior, ocorreram diversos tremores. Há informações que prédios colapsaram, por isso fica difícil de assegurar que o número de mortos pode aumentar durante o resgate.

Há relatos de que o tremor foi sentido em Portugal, Espanha e Argélia.

Fonte: Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês)

