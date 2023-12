Jovem fica preso às ferragens e tem fratura no braço após capotar veículo

Um jovem de 20 anos capotou o veículo em que conduzia na Rua Paraná com República da Bolívia, na madrugada de hoje, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. A vítima ficou presa nas ferragens e precisou ser encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Informações do Corpo de Bombeiros é que o acidente aconteceu por volta das 3h30, quando o veículo capotou na via. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), esteve no local e precisou cortar as colunas do veículo e rebatimento do teto para retirar a vítima que ficou presa nas ferragens. Segundo os socorristas, o jovem apresentou fraturas no braço esquerdo.

