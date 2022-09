EUA: Renzo Gracie é atacado em metrô por falar português

Renzo Gracie, lutador brasileiro de jiu-jitsu, foi atacado por um homem na estação de metrô de Nova York, na semana passada, porém, agora que as imagens começaram a viralizar nas redes sociais. De acordo com informações do Choke Lab, um Instagram especializado em artes-marciais, o homem que Renzo imobilizou teria sido preconceituoso com ele.

Gracie e um companheiro de treino estavam voltando da academia enquanto conversavam em português. A dupla foi abordada por um homem que gritava ‘Fale inglês aqui!’ e acusava o lutador de estar falando mal dele em outra língua.

Renzo e o suspeito começaram a discutir e os dois começaram a se agredir. O lutador conseguiu imobilizar o homem com uma técnica de estrangulamento praticada no jiu-jítsu e no judô, até que ele se desculpasse pelo ataque.

“Você é um cara legal. Por que você está fazendo isso? Por que você é tão indelicado”, teria dito Gracie após ouvir o pedido de desculpas.

Em seu perfil oficial, Renzo não comentou sobre o caso, mas comentou na publicação do Choke Lab. “Não houve briga… um momento educacional”, disse o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C H O K E L A B (@choke_lab)

