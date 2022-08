EUA: Raio cai próximo a Casa Branca e mata duas pessoas

Um raio atingiu o parque Lafayette Square, localizado em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos, nesta quinta (4). Esse incidente deixou duas pessoas em estado grave e levou um casal de idosos a óbito.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, duas mulheres e dois homens estavam em uma parte arborizada do parque, próximo a estátua do ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, quando foram atingidas por um raio, durante a tempestade de chuva e vento que estava ocorrendo em Washington no momento.

Agentes de segurança do Serviço Secreto e da Polícia de Parques testemunharam o relâmpago atingindo o local e prestaram socorro as vítimas atingidas, antes da chegada dos serviços de emergência. As quatro pessoas foram levadas as pressas para hospitais da região, com ferimentos graves.

Donna Mueller, de 75 anos e James Mueller, de 76 anos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito, de acordo com a Polícia Metropolitana de DC. O estado das outras duas vítimas não foi divulgado, apenas se sabe que ainda continuam em estado grave.

Uma câmera da emissora CBS, que estava no local do incidente, conseguiu gravar o momento em que o raio atinge o parque.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

