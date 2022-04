Em feira global, Mapa amplia tratativas para retomar exportação de pescado para a União Europeia

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participa da maior feira de pescado do mundo, a Seafood Expo Global, que acontece até quinta-feira (28) em Barcelona, na Espanha, com o objetivo de aprofundar as tratativas para a retomada das exportações de pescado brasileiro para a União Europeia. Além de visitar os estandes dos mais de 100 países presentes na feira, a equipe do Mapa está se reunindo com empresários e representantes de governos para ampliar a articulação comercial.

“A ideia é que possamos avançar e sensibilizar para que a gente possa retomar as exportações para o mercado europeu. Sonhamos que no próximo ano a gente possa ter um estande do Brasil, com vários empresários, e possamos consolidar todo esse trabalho que fazemos desde 2019”, ressaltou o secretário de Aquicultura e Pesca do Mapa, Jairo Gund.

Também foram realizadas reuniões com autoridades do Reino Unido para tratar da abertura daquele mercado, que segue as mesmas regras que a União Europeia.

As exportações de pescado do Brasil para a União Europeia estão suspensas desde 2017, após questionamentos apresentados por autoridades do bloco depois de uma missão de auditoria. A Secretaria de Aquicultura e Pesca vem trabalhando em conjunto com a Secretaria de Defesa Agropecuária na elaboração e implementação de medidas para o controle higiênico-sanitário da cadeia produtiva de pescado nacional, em atendimento aos requisitos da comunidade europeia.

O presidente da Câmara Setorial de Produção e Indústria de Pescados, Eduardo Lobo Nasvlasky, que também participa da Seafood, destacou a importância do mercado para o setor pesqueiro brasileiro. “O Brasil tem que participar desse mercado comum europeu, tem que voltar a exportar, e a missão brasileira tem tratado isso fortemente aqui”.