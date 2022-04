Febre Aftosa: primeira etapa da campanha de vacinação de 2022 começa na próxima semana

No dia 1º de maio, inicia a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2022. Nesta fase, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, para a maioria dos estados, conforme o calendário nacional de vacinação. A exceção fica apenas para 11 unidades da Federação – Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

Para essa etapa, a expectativa é imunizar cerca de 107 milhões de animais em todo território brasileiro.

As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até o momento da utilização – incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina.

Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo serviço veterinário estadual nos prazos estipulados.

Em caso de dúvidas, a orientação é para que procurem o órgão de defesa sanitária animal de seu estado.

Inversão nas etapas

Em abril, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou uma inversão da estratégia de vacinação para os estados que compõem o Bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa (PE-PNEFA), com exceção do Espírito Santo, onde a vacinação já é invertida.

Desta forma, para 10 estados e o Distrito Federal (BA, ES, GO, MG, MT, MS, RJ, SE, SP e TO) a 1ª etapa a ser realizada em maio será destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses, enquanto a 2ª etapa, em novembro, para todo o rebanho.

A medida adotada visa equacionar a demanda de vacinas contra febre aftosa com o cronograma previsto de produção da indústria.

Os estados que compõem o Bloco IV do PE-PNEFA totalizam aproximadamente 61,3 milhões de bovinos e bubalinos de zero a 24 meses que deverão ser imunizados no mês de maio de 2022.

Com informações do Mapa.