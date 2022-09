Elon Musk ultrapassa Bezos como homem mais rico dos EUA

A lista dos 400 americanos mais ricos dos EUA, realizada pela Forbes, foi divulgada nesta terça-feira (28). Analisando as informações divulgadas, percebemos Elon Musk, CEO da Tesla, na liderança com uma fortuna avaliada em US$ 251 bilhões. O empresário ultrapassou em US$ 100 bilhões, Jeff Bezos, fundador da Amazon, que ocupava a dianteira desde 2017 e agora caiu para a segunda posição. Bill Gates, da Microsoft ocupa o terceiro lugar, completando o top três.

De acordo com a lista, a alta inflação e a estagnação dos mercados dos EUA fez com que o grupo dos 20 mais ricos do país em 2022 perdesse cerca de US$ 235 bilhões em relação ao ano passado.

Entre eles, o que mais perdeu dinheiro foi Mark Zuckerberg, criador do Facebook. O empresário deixou o top 10 da lista pela primeira vez desde 2017, com uma queda de 57% nas ações da Meta, que tirou cerca de US$ 74 bilhões da sua fortuna. Já Jeff Bezos chegou a perder US$ 50 bilhões, sendo a segunda maior queda da lista.

Apesar das grandes perdas, 6 dos 20 maiores bilionários conseguiram aumentar as suas fortunas, como por exemplo, o ex-prefeito de Nova York e cofundador da Bloomberg, Michael Bloomberg e o presidente e CEO da Koch Industries, Charles Koch. Porém, quem mais ganhou foi Musk, que teve US$ 60,5 bilhões adicionados na sua fortuna.

Confira o top 10 dos mais ricos dos EUA, de acordo com a Forbes:

1 – Elon Musk (Tesla, SpaceX)

Patrimônio líquido: US$ 251 bilhões

2 – Jeff Bezos (Amazon)

Patrimônio líquido: US$ 151 bilhões

3 – Bill Gates (Microsoft)

Patrimônio líquido: US$ 106 bilhões

4 – Larry Ellison (Oracle)

Patrimônio líquido: US$ 101 bilhões

5 – Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

Patrimônio líquido: US$ 97 bilhões

6 – Larry Page (Google)

Patrimônio líquido: US$ 93 bilhões

7 – Sergey Brin (Google)

Patrimônio líquido: US$ 89 bilhões

8 – Steve Ballmer (Microsoft)

Patrimônio líquido: US$ 83 bilhões

9 – Michael Bloomberg (Bloomberg LP)

Patrimônio líquido: US$ 76,8 bilhões

10 – Jim Walton (Walmart)

Patrimônio líquido: US$ 57,9 bilhões

