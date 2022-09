Cruzeiro enfrenta Ponte Preta por título da série B

Ponte Preta e Cruzeiro entram em campo hoje (28), pela às 18h, no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acesso garantido, a Raposa vai em busca de se aproximar ainda mais do título da competição. Enquanto isso, a Macaca está de olho no G4.

O Cruzeiro é líder da Série B e possui 68 pontos e 20 vitórias, enquanto o vice-líder Grêmio tem 53 tentos e 14 triunfos. Restando sete partidas, ou seja, 21 pontos a serem disputados, a Raposa precisa de duas vitórias para alcançar os 74 pontos e 22 triunfos, números que o Tricolor Gaúcho não alcançará nesta edição da Segunda Divisão.

Entretanto, a Ponte Preta quer acabar com a festa. A Macaca chega com a esperança renovada depois de vencer o duelo direto com o Londrina, fora de casa, por 2 a 0. O resultado levou a Ponte aos 43 pontos, a cinco do G-4, com 21 ainda em disputa. Sem perder há três partidas, a equipe tem a chance de dormir a apenas dois pontos do Vasco, atual quarto colocado.

Prováveis escalações para Ponte Preta x Cruzeiro

Ponte Preta

O técnico Hélio dos Anjos terá um desafio no setor defensivo, pois Mateus Silva, zagueiro titular do time, não poderá entrar em campo por questões contratuais. Ele está na Ponte Preta emprestado pelo Cruzeiro.

Além de Mateus, não há outros desfalques até o momento, seja por questões físicas ou suspensões. Time provável: Caíque França, Igor Formiga, Guilherme Souza (Thiago Oliveira), Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca. Cruzeiro Paulo Pezzolano não poderá contar com, pelo menos, quatro jogadores. Ficarão de fora Neto Moura, com entorse no tornozelo, Chay, que se recupera de uma tendinite também no tornozelo, Stênio, cumprindo suspensão automática e Jajá, não relacionado devido a atrasos em treinos.. Com isso, abre a possibilidade da entrada de Gasolina ou Geovane como ala pela direita. Na esquerda, Bidu volta após ficar fora por problemas pessoais e disputa vaga com Cipriano.

Cruzeiro confirma festa do acesso

Com a grande chance de título nesta quarta, o Cruzeiro confirmou a realização da “festa do acesso” nesta quinta-feira (29) na praça Sete, com direito a show da banda Psirico. A expectativa do Cruzeiro é de contar com a presença de 40 mil pessoas.

