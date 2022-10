Elon Musk sugere proposta para fim da guerra e países se manifestam

Em meio a tensão entre a Rússia e Ucrânia, onde a possibilidade de negociação de paz está cada vez mais distante, o bilionário Elon Musk conseguiu roubar os holofotes.

Em publicações feitas nesta segunda-feira (3) no seu Twitter oficial, o empresário escreveu uma pequena listas com propostas para encerrar a disputa entre os dois países em conjunto com uma enquete de “sim” ou “não”. Segundo Musk, a Crimeia, anexada em 2014, deve ser russa por ser uma área histórica de Moscou. Mas um novo referendo lá e nas regiões que Putin declarou anexadas na sexta-feira (30) teria de ser feito sob a supervisão da ONU para definir o destino delas. Além disso, a Ucrânia se declararia neutra, uma demanda russa desde o começo da guerra, visando evitar a Otan e a União Europeia em sua maior fronteira ocidental.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022