Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

Chocolate com Pimenta

Danilo convida Ana para dar um passeio com ele, depois do circo. Ela hesita, mas acaba concordando. Danilo dá um beijo em Ana. Comandada por Olga, a turma do colégio aparece e começa a vaiar Ana sai correndo e vai para a casa chorando. Margarido e Carmem brigam com Ana por ela ter fugido, mas ficam com pena dela. Danilo se sente culpado. Vivaldo se envolve com Nádia, a contorcionista do circo. No outro dia, Ana, envergonhada, não quer ir à escola. Carmem a convence a se levantar e ir à aula.

Além da Ilusão

Cira inicia sua live difamando Candoca e termina por inserir toda a cidade em suas fofocas. Eudoro Cidão fica indignado com a postura de Cira. Vanclei se recusa a pagar pelas despesas de Xaviera, e Quintilha a expulsa de sua pousada. Timbó se enfurece ao saber que Candoca foi difamada na cidade. Pajeú leva Candoca para tratar de seu filho doente. Labibe desconfia do comportamento de Lorena com Cira. Timbó ameaça Eudoro Cidão.

Cara e Coragem

Moa permanece desacordado depois do acidente e todos se preocupam com o dublê. Ítalo conta para Anita que a fórmula que Bob Wright levou para o exterior pode ser a mesma envolvida na morte de Clarice. Jéssica tem um pesadelo com Duarte. Bob chega de viagem e vai direto ao encontro de Andréa. Anita omite de Ítalo o que Clarice comentou com ela sobre a fórmula.Fernanda, filha de Célia, se anima ao saber que Rebeca é rica e que pode ser sua irmã.

Poliana Moça

Eugênia fica paranóica com o vírus e não deixa Davi chegar perto das crianças para não contaminá-las. Nanci se torna voluntária no CLL. Marcelo relata a Otto que Tânia saiu pouco tempo antes do assalto ao CLL. Em outro assunto, Otto afirma a Marcelo que descobriu que Roger está viabilizando a construção do androide, inclusive financeira, diretamente com a concorrente “Luc4Tech”. Em flashback, Poliana relembra dos pais circenses e a positividade que a ‘Trupe Vagalume’ faria nessa fase do vírus.

A Favorita

Zé Bob conta tudo para Halley e o jovem diz que precisa falar com sua mãe. O matador não encontra Baiano e segue na direção indicada por um de seus filhos. Lara pede para Cassiano deixá-la sozinha. Donatela está preocupada com Halley e pergunta à Cilene se ele já sabe que Lara não é sua irmã. Cilene fica nervosa com a cobrança e diz que tem medo das ameaças de Flora. Maria, mulher de Baiano, percebe que o matador esteve em sua casa e sai atrás do marido. Ao avistarem o matador, os dois fogem pela mata e conseguem se esconder.

Pantanal

Zaquieu convence Alcides a ficar com Maria Bruaca. Alcides confessa a José Leôncio que foi ele quem matou Tenório. Maria Bruaca deixa a cargo de José Leôncio contar para a Guta a história que ele achar mais verdadeira sobre a morte do ex-marido. José Leôncio aconselha Alcides a ir embora e recomeçar a vida. Maria Bruaca e Alcides decidem ir embora sem se despedir de ninguém. Renato promete matar o peão que atirou em seu pai. Muda faz as pazes com Tibério.

