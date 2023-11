Duas pessoas morrem durante assalto a carro-forte em rodovia no Paraguai

Um grupo de criminosos encapuzados e fortemente armados explodiram na tarde de ontem (07), um veículo de transporte de valores em uma rodovia, no município paraguaio de General Salgado, no Departamento de Itapúa. Segundo a Polícia Nacional, os criminosos usaram dinamites para executar o assalto. Até o momento, há informações de duas pessoas mortas na ação.

Conforme informações de testemunhas para a Rádio Monumental 1080 AM, relataram que os motoristas que passavam pela rodovia foram surpreendidos por homens encapuzados, apontando a arma de fogo e pedindo para que todos permanecessem na via.

Quando depararam com o carro forte, os criminosos atiraram em direção ao veículo. “Eram muitos homens. Quando os tiros começaram, falei para o meu companheiro ir para a esquerda, vimos um um brecha e escondemos no meio do mato, deitados de bruços no chão”, detalhou uma das testemunhas para a rádio paraguaia os momentos tensos que passaram na rodovia.

🔸 ¡Terrible! Conductor se escondió en un tajamar para salvar su vida durante el asalto a transportador de caudales 🗣️ “¡Tirate al suelo señora!” menciona a una de las personas mientras se efectuaban los disparos.#AM1080 📻 pic.twitter.com/YdcFU5lbK5 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 8, 2023

Conforme informações da Polícia Civil, aproximadamente 12 homens fortemente armados participaram da ação. Eles usaram dinamites para explodir o carro forte.

Durante o assalto, um dos envolvidos foi preso por agentes da Polícia Nacional e duas pessoas foram mortas. Conforme informações da polícia paraguaia, os mortos foram identificados como um dos seguranças da empresa e um dos assaltantes.

Até o momento não há informações sobre valores levados pelos assaltantes. A Polícia Nacional investiga a ação e há informações que o crime foi coordenado por facções criminosas que atuam na região de fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

Os assaltantes estudaram toda a logística

Conforme divulgado pelo site paraguaio Última Hora, o comissário Carlos Acosta, diretor da Polícia de Itapúa, informou detalhes da ação. Ele relatou que no momento havia seis pessoas que explodiram o carro forte e outras estavam trabalhando na logística.

O comissário Carlos Acosta, diretor da Polícia de Itapúa, deu mais detalhes sobre o caso. Ele sustentou que havia aproximadamente seis pessoas que atuavam no local, mas que outras serviam de logística em outros locais. Um dos presos pela Polícia Civil, é suspeito de atear fogo nos veículos pela rodovia para despistar a polícia.

“Eles (carros) foram queimados no momento em que cometiam o ato para que nenhuma viatura das delegacias próximas pudesse dar apoio à Delegacia de General Delgado. Eles bloquearam totalmente a passagem com isso”, disse Acosta.

🔸 ¡Espeluznante relato! “Pensé que me iba a morir. Llamé a mi familia para despedirme” refirió uno de los testigos del asalto al transportador de caudales 🗣️ 👉🏼 Jorge manifestó cómo ocurrió el hecho delictivo: 🗣️ “Veníamos detrás del blindado hasta que un encapuchado nos… pic.twitter.com/rFjUatL5Wt — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 8, 2023

O caso segue em investigação pela Polícia Nacional

