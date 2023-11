Dicas para consumidores se protegerem de golpes na Black Friday

Chegou novembro, mês da Black Friday, mas também é preciso tomar certos cuidados na hora de fazer as compras, sejam físicas ou on-line. Todo cuidado é pouco neste momento. Para entender melhor e se proteger dos riscos, principalmente virtuais, o Tech News do SBT News, ouviu um especialista que deu dicas super importantes.

Dicas para consumidores

O especialista Jeferson Propheta destacou a importância dos consumidores estarem atentos a alguns sinais que podem indicar um golpe.

Entre as dicas estão:

– Verificar as informações com calma: antes de fazer uma compra, é importante verificar se as informações do produto ou se serviço são confiáveis.

– Verifique se o preço está realmente abaixo do normal, se o site é seguro e se as informações de contato da empresa estão corretas.

– Sempre desconfiar: é importante manter uma atitude desconfiada ao navegar pela internet, especialmente durante a Black Friday. Não clique em links de e-mails ou sites desconhecidos e não forneça seus dados pessoais sem antes verificar a segurança do site.

– Tomar cuidado com e-mails com promoções: e-mails com promoções muito vantajosas podem ser uma armadilha. Antes de clicar em qualquer link, verifique se o e-mail é realmente da empresa que está oferecendo a promoção.

Essas dicas são primordiais para que todos consigam fazer suas compras com total segurança e cautela, afinal, quem não gosta de um desconto, né mesmo?

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: