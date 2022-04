Dólar tem leve queda com mercado à espera de dados de inflação dos EUA

O dólar tinha leve queda ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira (12), com investidores de todo o mundo à espera de dados de inflação norte-americanos, que podem consolidar a perspectiva de que o banco central dos Estados Unidos será mais agressivo em seu ciclo de aumentos de juros.

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,13%, a R$ 4,6853 na venda. Na B3, às 9h06 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,14%, a R$ 4,7080.

O dólar spot fechou a última sessão em queda de 0,43%, a R$ 4,6915.

Nesta segunda-feira (11), o mercado financeiro do Brasil trabalhou ainda sentiu o impacto do susto da maior inflação para março em 28 anos, revelada na última sexta (8), e que surpreendeu até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “A gente teve um índice mais recente que foi uma surpresa”, disse.

A disparada dos preços é interpretada desde a última sexta como um sinal de juros mais altos, ameaçando inclusive o fim do ciclo do aperto monetário previsto para o próximo mês.

Expectativas de continuidade da entrada do fluxo de capital estrangeiro, porém, levaram o dólar a uma baixa de 0,46% na sessão desta segunda, fechando o dia cotado a R$ 4,6910.

No exterior, bolsas globais tiveram um novo dia de quedas generalizadas. Temores sobre os efeitos do lockdown no coração financeiro da China derrubaram os mercados na Ásia e com eles também foram para o fundo os preços das principais commodities exportadas pelo Brasil.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, sinais de que os juros de referência serão severamente elevados seguiram alimentando temores de que o remédio para combater a maior inflação em 40 anos poderá alimentar uma futura recessão.

Cenários interno e externo desfavoráveis para o crescimento de empresas explicaram a baixa de 1,16% do Ibovespa, o índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, que fechou o pregão desta segunda em 116.925 pontos.

Com informações da Folhapress