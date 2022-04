Em livro, médico aborda importância da atenção aos sentimentos na infância

A atenção à criança e a todo temperamento construído ao longo da infância está entre as temáticas do livro “Construção Afetiva do Ser”, de autoria do ex-vereador e médico homeopata Djalma Flores Blans.

Ele esteve na Tribuna da Câmara de Vereadores, durante a sessão ordinária de hoje (12), para falar da sua obra, que busca proporcionar autoconhecimento. O convite para falar na Palavra Livre foi feito pelo vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara.

Ele destacou que o livro teve como base seus estudos e tem objetivo altruísta, para ajudar as pessoas. O médico destacou que na sua época quando criança, quando professor entrava em sala, todos levantam e isso foi mudando com o tempo. “Hoje em dia, xingam os professores de palavras inenarráveis. Onde está a educação? O objetivo da obra é orientar para que famílias tenham mais atenção com as crianças”, destacou.

No livro, segundo Djalma Blans, há explicações sobre o funcionamento do cérebro, que registra todas as impressões emocionais desde o ventre materno. Engloba ainda a evolução da família desde 1945, citando a influência dos adventos da televisão e da internet. Destaca também a importância da criança receber afeto em seu convívio familiar.

Ele relembrou que atendeu muitas crianças que começaram a se mutilar, citou a problemática da iniciação sexual precoce e até mesmo casos de atender adolescentes em coma alcóolico. “Me preocupo com a saúde emocional das pessoas”, citou Djalma Blans, destacando a necessidade de dar atenção ao sofrimento da pessoa.

O médico destacou a relevância de projeto da Câmara de Vereadores para que cada escola possa contar com um psicólogo. “As crianças dão alarme quando têm algo errado”, afirmou, lembrando que em casos de abuso ou até mesmo de dificuldades em casa a criança muda o comportamento. “Aí entraria psicólogo e apoio de assistente social”, disse.

Ele ressaltou que toda construção na infância vai formar adulto mais seguro, mais confiante e que não seja depressivo, além de mencionar a importância de resgatar valores. “A criança bem criada, amada, aceita, acolhida, que recebe afeto dos pais, jamais será aliciada”, disse.

Serviço:

O livro pode ser adquirido na Editora Life http://www.lifeeditora.com.br/loja/ e na Amazon. Mais informações no whats (67) 999883262.