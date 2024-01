Coreia do Norte testa drone de ataque submarino com capacidade nuclear

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 19 de janeiro, a Coreia do Norte anunciou ter realizado com sucesso um teste de um drone de ataque submarino com capacidade nuclear. Esta ação foi declarada como resposta ao exercício naval combinado conduzido pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão ao longo desta semana. A Coreia do Norte continua a responsabilizar seus rivais pela escalada das tensões na região.

O Ministério da Defesa norte-coreano afirmou que a postura de combate subaquático, centrada em armas nucleares, está sendo aprimorada, e suas diversas ações de resposta marítima e subaquática visam deter as manobras militares hostis das marinhas dos Estados Unidos e de seus aliados. O comunicado destaca o comprometimento do país em fortalecer suas capacidades de defesa, especialmente diante de exercícios conjuntos por parte de nações consideradas adversárias.

O teste do drone, projetado supostamente para destruir embarcações navais e portos, ocorreu em meio a uma série de desenvolvimentos significativos. Poucos dias antes, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou publicamente que seu país está abandonando a meta de longa data de reunificação pacífica com a Coreia do Sul. Além disso, anunciou a intenção de reescrever a constituição norte-coreana, designando a Coreia do Sul como seu adversário estrangeiro mais hostil.

Essa mudança de postura por parte da Coreia do Norte levanta preocupações adicionais sobre a estabilidade na Península Coreana e as relações entre as duas Coreias. A decisão de considerar a Coreia do Sul como o principal adversário estrangeiro sinaliza uma transformação significativa na dinâmica geopolítica da região. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos, enquanto os líderes globais buscam maneiras de reduzir as tensões e promover a segurança na Península Coreana.

Essa recente série de eventos destaca a necessidade urgente de diálogo diplomático para evitar uma escalada ainda maior das tensões na região e promover a estabilidade global. A comunidade internacional agora enfrenta o desafio de encontrar soluções que possam aliviar as preocupações de segurança e abrir caminho para um entendimento pacífico entre as nações envolvidas. O cenário geopolítico na Península Coreana permanece fluido, exigindo atenção contínua e cooperação internacional.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.