Homem é preso por abuso sexual de menina de sete anos em confraternização na Paranaíba

A Polícia Civil de Paranaíba realizou a prisão preventiva de um homem de 49 anos nesta quinta-feira, 18 de janeiro, por suspeita de abuso sexual contra uma menina de sete anos. O crime teria ocorrido durante uma confraternização realizada no município, onde o autor, que também é funcionário da empresa responsável pelo evento, teria cometido atos libidinosos na vítima enquanto ela tomava banho de piscina.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) conduziu a investigação após receber a denúncia, registrada no último domingo, 14 de janeiro. Segundo as informações apuradas, a festa reunia funcionários de uma empresa local e, durante o evento, o suspeito teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, incluindo tocar as partes íntimas da criança.

O abuso teria ocorrido dentro da piscina, na presença de outras pessoas, tanto crianças quanto adultos, que foram testemunhas dos fatos e prestaram depoimento à delegacia, corroborando as informações da denúncia.

A vítima, em um depoimento especial, confirmou os detalhes do ocorrido, descrevendo de maneira minuciosa os abusos sofridos. Durante as investigações, foi descoberto que o mesmo indivíduo também teria abusado sexualmente de outra criança, uma menina de seis anos, em dezembro de 2023. A segunda vítima também foi ouvida em Depoimento Especial na DAM e corroborou os fatos.

Diante da gravidade do caso, a Delegada de Polícia Titular da DAM, Eva Maira Cogo da Silva, representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Poder Judiciário local, com parecer favorável do Ministério Público, e cumprida pela Polícia Civil.

Serviço

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba está disponível para atendimento, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1680, Jardim Brasília, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Os contatos telefônicos são (67) 3503-1266 e (67) 98105-1266 (WhatsApp).