Depois de mais de um mês, obras na rua do Seminário são concluídas em Campo Grande

Foi concluída nesta quinta(18) a obra no trecho da rua do seminário em decorrência das fortes chuvas ocorridas no começo de dezembro do ano passado. A via encontra-se liberada para tráfego de pessoas e veículos.

A chuva causou enormes estragos na rua, uma cratura foi aberta no local. As obras começaram no dia 14 de dezembro para reestruturar e reforçar um tubo “armco”.

Ontem pela manhã foi concluída a pavimentação e a limpeza da pista. A Sisep mantém equipe no local para fazer as calçadas e colocação do guarda-corpos. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) irá fazer a sinalização no trecho.

Durante as obras, a rua ficou interditada e ninguém podia transitar no local. O acesso era apenas pela rua Canaã para chegar à Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, via que liga entres outros bairros o Estrela do Sul e Nascente do Segredo ao centro da cidade.

