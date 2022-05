Coreia do Norte registra surto de Covid-19 pela primeira vez

Do começo da pandemia até agora, o país não havia admitido nenhum caso de coronavírus. No início de 2020, a Coreia do Norte passou por um bloqueio com o exterior que derrubou sua economia e comércio da nação.

De acordo com a KCNA, em Pyongyang, no último domingo, foram coletadas as amostras de vários pacientes doentes com febre que são “consistentes” com a variante Ômicron.