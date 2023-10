Conjunto de telescópios solares da China é oficialmente concluído

O Radiotelescópio Solar de Daocheng, um conjunto de telescópios solares no sudoeste da China, passou por testes importantes nesta quarta-feira, marcando a conclusão oficial do maior radiotelescópio de abertura de síntese do mundo, de acordo com a Academia Chinesa de Ciências (CAS, em inglês).

A entidade anunciou que o conjunto de telescópios é um equipamento de referência da rede de monitoramento abrangente de base terrestre do ambiente espacial do país (Projeto Meridiano de fase 2) e fornecerá dados de observação de alta qualidade para física solar e pesquisa de clima espacial na China.

Em uma área aberta a uma altitude de 3.820 metros no distrito de Daocheng, Província de Sichuan, 313 antenas parabólicas com um diâmetro de 6 metros estão uniformemente dispostas, formando um grande anel com um quilômetro de diâmetro, parecendo um cordão de pérolas deitado no planalto.

Os testes mostraram que o conjunto de telescópios obteve capacidades de imagiologia e observação de rádio solar contínuas e estáveis de espectro com um campo de visão máximo de dez raios solares, e todos os indicadores técnicos atendiam ou excediam os requisitos de projeto.

Um raio solar é uma unidade de distância em astronomia igual ao raio atual do Sol, aproximadamente 695.500 km.

“Quando o Sol espirra, a Terra pode pegar um resfriado”, disse Yan Jingye, diretor do projeto da CAS.

Ele observou que as mudanças no ambiente espacial causadas por atividades solares em uma escala de tempo curta são chamadas de clima espacial. O monitoramento e a previsão do clima espacial de alta qualidade são de grande importância para o bom funcionamento de sistemas de alta tecnologia, como projetos espaciais e comunicação via satélite.

De acordo com Yan, o conjunto de telescópios pode monitorar várias erupções solares e o processo de entrada de tempestades solares no espaço interestelar, o que ajuda a prever e avaliar o impacto da atividade solar na Terra, entendendo o mecanismo das erupções solares e as leis de propagação das tempestades solares do Sol para a Terra.

Além de monitorar as atividades solares, o conjunto de telescópios também realizará observações conjuntas com outras grandes infraestruturas científicas e tecnológicas nacionais, incluindo o telescópio FAST (China Sky Eye) na Província de Guizhou, a instalação de radar de observação do espaço profundo da China (China Compound Eye) no Município de Chongqing e o Radar de Dispersão Incoerente de Sanya na Província de Hainan.

Com informações do Portal Xinhua.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.