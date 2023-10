MS tem cinco em primeira lista de convocação ao Parapan-Americano

Ao menos cinco paratletas nascidos em Mato Grosso do Sul têm vagas garantidas nos Jogos Parapa-Americanos de Santiago 2023. O quinteto aparece na lista divulgada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), na terça-feira (26). Nesta primeira convocação foram divulgados 169 nomes de dez modalidades.

Entre eles figura o de Yuki Roberto Rodrigues. O sul- -mato-grossense integra a seleção de badminton e atualmente defende a equipe Sesi, de Presidente Prudente (SP). De acordo com o ranking de agosto da Confederação Brasileira da modalidade (CBBd), o jogador lidera o ranking de Simples SU5, e de Duplas Mistas SU5 – Sub-23.

Segundo informações do seu clube, Yuki teve seu primeiro contato com a modalidade em 2016, por intermédio do professor Roney Araújo, seu primeiro treinador em Três Lagoas, na Ateac (Associação Três-Lagoense de Esporte Adaptado e Cultura).

O paratleta dividia as atenções com o atletismo, mas decidiu-se pelo badminton. O sul-mato-grossense fez sua estreia no cenário nacional em 2018. “Foram muitas dificuldades enfrentadas, estrutura, recursos, mas sou muito grato ao professor Roney por ter confiado em mim”, disse o atleta, em matéria publicada no site do Sesi de Presidente Prudente-SP, no ano passado.

A oportunidade de seguir carreira no Estado de São Paulo veio em 2020, mas a pandemia fez os planos serem adiados para 2021. Yuki contou com o apoio da técnica Mayara em sua adaptação na cidade e à nova rotina de treinos. “Eu digo que essas medalhas (coleciona pódios no torneio de simples e duplas do Campeonato Brasileiro) são apenas o começo e que ainda teremos muitas conquistas”, disse.

Demais convocados são do Futebol PC

Ao todo, foram chamados 169 atletas com deficiência, sendo 31 de badminton, 14 de ciclismo, 12 de goalball, 20 de halterofilismo, 12 de rúgbi em cadeira de rodas, 20 de taekwondo, 5 de tiro com arco, 15 de judô, 26 de tênis de mesa, e 14 de futebol PC (Paralisados Cerebrais), modalidade que conta com quatro paratletas de Mato Grosso do Sul.

O Caira tem três jogadores: Matheus Aparecido Cardoso de Souza, Jefferson Luiz da Silva e Heitor Luiz Ramires Camposano. Conforme o CPB, o quarto nome do Estado é o de Bruno da Silva Ayva, da Associação Mobilizadora das Pessoas com Deficiência, também de Campo Grande.

O futebol PC, modalidade que está fora da programação das Paralimpíadas, também conta com Marcos dos Santos Ferreira, ex-goleiro e medalhista paralímpico. Ele será um dos auxiliares técnicos da seleção que buscará o pódio no Chile.

“Estou muito orgulhoso de ver o resultado de tanta luta pelo futebol de paralisados cerebrais, modalidade pela qual nunca desistimos, mesmo com sua saída do programa dos Jogos Paralímpicos. O Brasil será muito bem representado em Santiago pelos ‘meninos do Futebol PC’, não só por estarem muito preparados, mas pela vontade e a garra de manter a hegemonia nas Américas, bem como, não deixar apagar a chama do nosso Futebol PC”, disse Artur Cruz, presidente da Ande (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), ao site do CPB.

