Escola estadual do interior de MS diz que ameaça de massacre é fake news

Em Dois Irmãos do Buriti, a Polícia Civil investigou uma possível ameaça de massacre na Escola Estadual Estefana Centurião Gambarra. Contudo, o perfil do Facebook do colégio anunciou ontem (25), que tudo não passa de fake news.

Na quarta-feira (23), um aluno teria dito a outro que iria armado na escola e matar todo mundo. O caso foi relatado para pais e depois à escola. Então, a Polícia Civil foi acionada e começou a investigar o caso.