Com chances de pegar 140 anos de prisão, Harvey Weinstein enfrenta novo julgamento hoje

O ex-produtor hollywoodiano Harvey Weinstein enfrentará um novo julgamento a partir desta segunda-feira (10), em Los Angeles, onde pode pegar até 140 anos de prisão se for condenado pelas quatro acusações de estupro e outras sete de assédio sexual e abuso. A defesa do produtor pretende declarar inocência.

O ex-sócio da Miramax, responsável por produzir, entre outros, filmes de Quentin Tarantino e os vencedores do Oscar “Shakespeare Apaixonado” e “Chicago”, Weinstein já cumpre pena de 23 anos de prisão após ser condenado em uma corte em Nova York.

Ao todo, o produtor é acusado por mais de 100 mulheres, entre elas atrizes famosas como Rose McGowan, de má conduta sexual. As acusações surgiram na época do movimento #MeToo, que levou aos tribunais personalidades muito conhecidas em Hollywood, como Kevin Spacey e Johnny Depp.

Sobre a audiência

Durante a audiência, a acusação pretende colocar em perspectiva o poder que Weinstein detinha na indústria do cinema para prometer a mulheres uma carreira de sucesso no cinema e, assim, invadir quartos de hotel ou levá-las até suas suítes. Já a defesa pretende alegar que muitas destas relações foram consensuais.

O julgamento tem início hoje e deve durar ao menos dois meses. As próximas duas semanas serão destinadas a escolher o júri e, a partir daí, ouvir testemunhas e as autoras das acusações.

Assédio em Hollywood

Confira a seguir um resumo sobre os principais casos de assédio sexual e estupro em Hollywood reportados recentemente.

Harvey Weinstein

No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 66 anos é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio.

James Toback

Segundo o “Los Angeles Times”, mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como “Bugsy” e “O Apostador”.

Roman Polanski

Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista.

Dustin Hoffman

O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme “A Morte de um Caixeiro-Viajante”, em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não “reflete” quem ele é.

Brett Retner

A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de “A Hora do Rush” e “X-Men: O Confronto Final” nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações.

Ed Westwick

O ator conhecido por “Gossip Girl” foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição “Ordeal by Innocence”.

*com informações da Folhapress

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: