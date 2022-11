Clarence Gilyard Jr, ator de ‘Top Gun’ e ‘Duro de Matar’, morre aos 66 anos

Clarence Gilyard Jr, conhecido por dar vida ao hacker Theo em “Duro de Matar” (1988) e Sundown em “Top Gun: Ases Indomáveis”, morreu aos 66 anos.

A morte do artista foi confirmada pela Universidade de Nevada, em Las Vegas, onde ele dava aulas de teatro desde 2006. A causa do seu falecimento não foi divulgada, mas de acordo com o comunicado Clarence sofria de uma doença prolongada.

“É com profunda tristeza que compartilho essa notícia. Ele inspirava profundamente seus alunos, assim como todos que o conheciam. Ele tinha muitos talentos extraordinários e era muito bem conhecido na universidade por sua dedicação à educação e por suas conquistas profissionais”, lamentou Nancy Uscher, reitora da universidade.

O ator começou a ganhar destaque no meio artístico no início dos anos 80 ao interpretar o oficial Benjamin Webster, na série “CHiPs”. Depois, teve um pequeno papel em “Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua” e logo depois atuou em “Duro de Matar”. Além de atuar em filmes, Clarence também participou das séries “Chuck Norris: O Homem da Lei” (1993-2001) e “Matlock” (1986-1995).

Veja também: EUA: avião bate em torre de energia e ocupantes ficam 7h suspensos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.