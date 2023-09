China divulga plano para estabilizar crescimento do setor de maquinário

Beijing, 3 set (Xinhua) — As autoridades industriais da China divulgaram no sábado um plano para manter o crescimento constante do setor de maquinário do país em 2023-2024.

A China prevê que a receita operacional do setor atingirá 8,1 trilhões de yuans (US$ 1,13 trilhão) até 2024, de acordo com o plano divulgado de forma conjunta pelo Ministério da Indústria e Informatização e seis outros departamentos governamentais.

A meta de crescimento se traduziria em uma média de mais de 3% de aumento anual na receita operacional.

O plano se concentra principalmente em 11 setores, incluindo máquinas-ferramentas, máquinas agrícolas e máquinas de construção.

Serão feitos esforços para expandir a demanda, promover a transformação inteligente da manufatura, melhorar a qualidade do fornecimento e tornar a implementação de políticas mais direcionada, afirmou.

