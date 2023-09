Jovem é encontrada morta e prefeitura de MS decreta ponto facultativo

A prefeitura Municipal de Ivinhema, a 298 quilômetros de Campo Grande, decretou ponto facultativo na manhã de hoje (4), após o falecimento de Camila Marcon. A jovem, que estuda medicina na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente Prudente (SP), foi encontrada morta em sua residência.

Informações da prefeitura é que a jovem é filha dos servidores municipais Adalberto Fresca e Rose Marcon Fresca. Por conta do ponto facultativo, não haverá atendimento no Paço Municipal e também na Secretaria de Agricultura.

O velório acontece hoje no Velório Pax Ivinhema, no município de Ivinhema. O sepultamento será amanhã às 8h.

