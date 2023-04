Carol Santiago conquista ouro na etapa do World Series de natação paralímpica

Carol Santiago, paratleta brasileira, garantiu a medalha de ouro na prova dos 50 metros livre, da classe S12 (baixa visão), na etapa do World Series de natação paralímpica, disputada em Mineápolis, nos Estados Unidos.

Natural de Pernambuco, a nadadora conquistou a primeira posição ao encerrar a prova com a marca de 26s72, nesta última sexta-feira (21).

Esta foi a terceira medalha da brasileira na competição. No primeiro dia de disputas, realizado na quinta-feira (20), Carol Santiago conquistou uma prata nos 100 metros peito, com o tempo de 1min16s82, e um bronze nos 100 metros livre, cumpridos em 59s68.

O World Series se divide em disputas multiclasses e a premiação é feita conforme com o ITC (Índice Técnico da Competição). Esta é a terceira etapa da competição com presenças de nadadores paralímpicos brasileiros em 2023. Antes, o Brasil esteve representado nas disputas em Sheffield (ING) e Lignano (ITA).

Com informações da Agência Brasil.

