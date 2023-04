Realidade Virtual e suas aplicações no ambiente de trabalho é tema de evento da SED

Nesta segunda-feira (24), às 14h, a Secretaria de Estado de Educação (SED) estará realizando o evento “Metaverso no Mundo do Trabalho” com o objetivo de mostrar para as novas gerações de profissionais, como eles podem usufruir das novas tecnologias, ambientes virtuais e o uso da inteligência artificial no mercado de trabalho.

Mais de 500 estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) dos municípios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia e Bandeirantes, juntamente com aproximadamente 30 professores, estarão presentes no evento. Durante a ação, eles terão acesso a palestras e poderão experimentar diversas tecnologias que permitem a imersão no “metaverso”, em um espaço especialmente preparado para esta atividade.

O projeto terá parceria com a marca sul-coreana Samsung que oferecerá ações baseadas no mundo do metaverso, proporcionando a ligação entre educação e dinâmicas interativas com a tecnologia. A programção acontecerá durante às 14h até as 16h da tarde, simulará uma realidade alternativa com ajuda de uma Inteligencia Artificial. As experiências realizadas no evento podem criar a experiência de aprendizados que não poderiam ser feitos em sala de aula, mas com resultados pedagógicos de um ambiente experimental educacional.

à palestra “O Metaverso – o futuro do trabalho”,conduzida pelo Diretor de Estratégia da 8020 Marketing, Kenneth Corrêa abrirá o evento para os estudantes. Como profissional de Publicidade com mais de 15 anos de experiência, ele é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e monitoramento de projetos de marketing e tecnologia para empresas como AEGEA, Suzano, Leica Microsystems e Mosaic Fertilizantes. Com um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Kenneth atualmente leciona sobre transformação digital na Digital House e nos programas de MBA da FGV.

Serviço

O evento “Metaverso no Mundo do Trabalho” será realizado no espaço do Hotel Chácara do Lago, localizado na rua Bom Retiro, nº 1.098 – Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande (saída para São Paulo), às 14h.

Aberto à imprensa, o evento contará com a participação do secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, e do superintendente de Informação e Tecnologia da SED, professor Paulo Cezar Rodrigues, além de outras autoridades convidadas.

