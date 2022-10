Britney Spears diz que pai exibia seu corpo nos banhos para enfermeiros

A cantora Britney Spears voltou a denunciar maus-tratos do pai, Jamie Spears, em uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira. Dessa vez, ela escreve que por quatro meses seu pai exibia seu corpo a enfermeiros durante banhos forçados.

Ao longo do texto, ela compara o tratamento que recebeu comparável ao de um “maldito cachorro” e pergunta por que a família a tratou assim por tanto tempo. “O que faz suas outras filhas tão especiais para que você me tratasse como um cachorro?”, afirma.

Ela sobe o tom no final quando diz que ora para que o pai sinta, por pelo menos 5 minutos, a dor que ela sentiu nesse tempo de tutela. “Eu rezo para que você queime no inferno”, diz.

Spears viveu uma tutela abusiva do pai desde 2008 e, 13 anos depois, em setembro de 2021, se libertou dela. Em seu depoimento à Justiça em junho de 2021, a cantora deixou claros os contornos dessa relação de exploração e de pilhagem de direitos. Forçada a trabalhar mesmo quando estava doente, medicada contra a sua vontade, ela também era impedida de remover um implante contraceptivo, embora desejasse engravidar.

Com informações da Folhapress.

