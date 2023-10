Brasileiros recebem mantimentos em Gaza: “A gente estava louco para beber água boa”

Os brasileiros que seguem em Rafah e Khan Younes, entre a Faixa de Gaza e o Egito, receberam nesta 3ª feira (17.out) mantimentos como comida, alimentos, água e remédios da Embaixada do Brasil na Palestina, enquanto esperam autorização para cruzar a fronteira e sair da zona de guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Hasan Rabee, abrigado em Khan Younes, gravou um vídeo, divulgado pelo escritório brasileiro na Palestina, em que mostra fardos de água e sacolas plásticas com alimentos.

“Dá para bastantes dias. A gente queria agradecer muito. A gente estava louco para beber água boa”, disse o brasileiro. Em outro vídeo, uma jovem diz que está conseguindo “comprar comida, alimentação, água e remédios”. “Muito obrigada, gente. De verdade”, agradeceu.

“Pelo menos podem esperar em suas casas, com alimentos e água, enquanto esperam pela (demorada) abertura da fronteira”, declarou Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina, em mensagem enviada à imprensa.

Brasileiros em Gaza

Um grupo de 32 pessoas, sendo 22 brasileiros, sete palestinos com Registro Nacional de Imigração e três familiares palestinos, serão resgatados por um avião VC-2 (Embraer 190), da Presidência da República, no Egito. A aeronave está em Roma aguardando permissão para seguir viagem ao país africano.

Gaza passa por uma crise humanitária desde o bloqueio total de Israel à região, declarado em 9 de outubro, dificultando o abastecimento de água, energia, alimentos e combustíveis.

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para ajuda a refugiados palestinos, chamada de UNRWA na sigla em inglês, declarou nessa 2ª (16.out) que moradores de Gaza “têm acesso severamente limitado a água pura para beber”.

“Crianças e famílias em Gaza estão praticamente sem água. Agora, se veem forçados a usar água suja de poços, aumentando risco de contrair doenças transmitidas pela água”, disse a UNRWA, em post no X (antigo Twitter).

