Brasil e Paraguai retomarão negociações sobre Anexo C de Itaipu em dezembro

Os chanceleres do Brasil e do Paraguai concordaram em retomar, na primeira quinzena de dezembro, as negociações referentes à revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu. O avanço foi anunciado em nota conjunta divulgada nesta segunda-feira (17) e está alinhado ao Entendimento Bilateral firmado entre os dois países em abril de 2024.

Segundo o comunicado, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, reuniram-se durante a manhã para avaliar a agenda conjunta. No encontro, Vieira entregou ao colega um relatório confidencial solicitado pelo governo paraguaio sobre ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) realizadas no Paraguai entre junho de 2022 e março de 2023.

A nota afirma que Vieira explicou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendeu a operação tão logo foi informado sobre o caso. O chanceler lamentou o impacto do episódio na relação entre os países e afirmou que o Brasil está tomando medidas para identificar os responsáveis e buscar responsabilização judicial.

De acordo com o documento, Ramírez Lezcano recebeu o relatório e as explicações e, após troca de avaliações, considerou o assunto encerrado pelo governo paraguaio.

Além de Itaipu e do tema envolvendo a Abin, os chanceleres discutiram a preparação de possíveis datas para visitas dos presidentes dos dois países, com foco em agendas de integração. Entre os eixos citados estão infraestrutura — incluindo a inauguração da Ponte da Integração, obras rodoviárias, Corredor Bioceânico, Hidrovia Paraguai–Paraná e aeroportos —, além de pautas energéticas, como interconexão elétrica, planejamento e cooperação.

A nota também destaca temas de segurança pública, como combate ao tráfico de drogas, armas, pessoas e ao crime organizado transnacional, além de parcerias na área penitenciária. A cooperação em defesa, envolvendo capacitação, ações conjuntas e equipamentos militares, também esteve na pauta.

Os dois ministros ainda trataram de iniciativas nas áreas de alimentação escolar, agricultura familiar, estatísticas, planejamento econômico, educação e intercâmbio acadêmico, incluindo o acesso ampliado de estudantes paraguaios a universidades brasileiras.

