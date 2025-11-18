Temperaturas vão de 14ºC a 32ºC em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Previsão do Cemtec indica dia com variação térmica acentuada e predomínio de sol entre nuvens no Estado

Mato Grosso do Sul terá uma terça-feira marcada por grande amplitude térmica, com mínimas de 14°C e máximas que chegam a 32°C, conforme boletim do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O mapa de previsão aponta predomínio de sol entre nuvens em todas as regiões.

No Pantanal, Corumbá deve registrar entre 19°C e 32°C, enquanto Aquidauana varia de 18°C a 29°C. Porto Murtinho amanhece com 17°C e alcança cerca de 30°C ao longo do dia.

A região Sul terá algumas das menores temperaturas do Estado: Ponta Porã inicia o dia com 14°C e pode chegar a 32°C. Dourados deve variar de 16°C a 27°C, e Iguatemi, de 16°C a 25°C.

Na região central, Campo Grande terá mínima de 17°C e máxima de 28°C. Camapuã aparece com a mesma faixa — 17°C a 28°C. No Norte, Coxim registra entre 20°C e 30°C.

Já no Leste, Paranaíba deve ficar entre 19°C e 30°C, enquanto Três Lagoas oscila de 18°C a 27°C. Anaurilândia tem previsão de 16°C pela manhã e até 26°C à tarde.

De acordo com o Cemtec, apesar da presença de nuvens em todo o Estado, o cenário predominante é de tempo firme.

