Belarus inicia série de manobras militares gerando suspeita em Kiev

Nesta quarta-feira (4), o Ministério da Defesa de Belarus anunciou uma série de exercícios em larga escala de suas Forças Armadas, mas afirmou que o ato não representa ameaça à países vizinhos ou para comunidade europeia em geral. Porém, Kiev tem a suspeita de que a ação está relacionada à ofensiva dos russos contra o leste da Ucrânia.

O presidente da Belarus, Aleksandr Lukashenko, é aliado de Vladimir Putin, permitindo desde o começo da guerra que as tropas russas e equipamentos passassem por seu território para realizar ataques à Ucrânia. A ditadura de Minsk porém nega que tenha participado diretamente das ações, e não existem notícias efetivas de que tenham ocorrido operações belarussas na guerra. O país sofreu algumas sanções, mas menores do que as da Rússia.

O porta-voz do serviço de fronteiras ucranianos, Andri Demchenko, afirmou que o país está pronto, e não excluem a possibilidade de que Minsk se una à Rússia e realizem ataques à Ucrânia.