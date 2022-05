Guga ganha título de “Comemoração Marcante” do Hall da Fama do Tênis

O Hall da Fama do Tênis promoveu uma eleição para premiar os melhores momentos do tênis pelo mundo e o campeão brasileiro Gustavo Kuerten ganhou o prêmio “Comemoração Marcante”. Ele havia sido indicado a duas categorias.

A comemoração que rendeu o prêmio a Guga foi após a vitória do tricampeonato do Grand Slam frânces de 2001, em Roland Garros, quando o tenista desenhou um coração na areia da quadra como forma de agradecimento aos fãs que prestigiaram e acompanharam sua carreira.

Em entrevista no ano da celebração dos 20 anos do tri do Roland Garros, o tenista brasileiro comenta como foi o momento do campeonato. “O que eu consegui sentir naquele momento foi a maior emoção que já vivi na minha vida. Na hora daquela consagração, parecia que eu grudei todas as pessoas ali comigo. Era como se todo mundo estivesse deitado na quadra”, disse Guga.

O tenista ainda acrescenta que, para ele, o que fica são as lembranças e emoções do momento. “Daqui a 50 anos, se tivermos a oportunidade de conversar, a gente vai lembrar. Por que é inesquecível ganhar Roland Garros? É porque é muito emocionante. E quando eu faço um coração dentro da quadra, multiplica por 10 essa emoção”, acrescentou”.

Com informações do site Tênis Brasil.