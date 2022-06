Mulheres tentam comprar bebês em hospital de Pedro Juan Caballero

Duas mulheres na noite de ontem (16), tentaram comprar bebês na sessão de maternidade do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã. De acordo com informações do site ABC Color, as suspeitas tentaram subornar enfermeiras, mas foram denunciadas.

A Polícia local investiga o caso. Segundo o site paraguaio, duas mulheres entraram na maternidade perguntando sobre uma paciente que recentemente teve bebês, mas foram informadas que a pessoa relatada segue internada no hospital.

As suspeitas então falaram com uma médica no local quer estariam interessadas em comprar os bebês recém-nascidos e que teriam oferecido R$ 50 mil reais para informar o nascimento das crianças na maternindade e que não importava o sexo da criança.

Estranhando o assunto, a médica relatou o caso imediatamente para o diretor do hospital, que acionou a polícia local.

Em vistoria no hospital, as suspeitas não foram localizadas. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade paraguaia.