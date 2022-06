Judoca campo-grandense é convocada para disputa de torneio internacional

A judoca, sul-mato-grossense Aparecida Ferreira foi convocada pela Seleção Brasileira de judô paralímpico nesta sexta-feira (17), para disputa do Grand Prix de São Paulo nos dias 2 e 3 julho, no Centro de Treinamento Paralímpico. Ao todo, o evento internacional contará com cerca de 90 judocas de 21 países.]

O Grand Prix é realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), no Centro de Treinamento Paralímpico, maior complexo de excelência paradesportivo da América Latina. A delegação brasileira terá 23 atletas, e a judoca sul-mato-grossense será uma delas.

Aos 37 anos, Michele já subiu ao pódio em duas edições dos Jogos Paralímpicos. A atleta de Mato Grosso do Sul, que hoje representa a Associação de Judô Caminho Suave (AJCS), de Campo Grande, conquistou o bronze em Pequim (2008) (até 48kg) e em Londres (2012) (até 52kg). A campo-grandense também esteve na Rio-2016. Além de Michele, Mato Grosso do Sul será representado no GP em São Paulo por Benilce de Araújo Lourenço, do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (Ismac).

O Brasil chega forte ao Grand Prix, após excelentes campanhas na Turquia (8 medalhas) e no Cazaquistão (12 medalhas), que levaram o país ao ponto mais alto do pódio na classificação geral em ambas as ocasiões. Não à toa, sete atletas lideram a mais recente lista do ranking mundial divulgada pela Federação.

Confira a lista com os 23 brasileiros convocados para o Grand Prix São Paulo:

Feminino

Rosicleide Silva de Andrade (48 kg) – classe J1 – ADEVIRN/RN

Giulia dos Santos Pereira (48 kg) – classe J2 – ITC/SP

Larissa Oliveira da Silva (57 kg) – classe J1 -CFCP/PA

Benilce de Araújo Lourenço (57 kg) – classe J1 – ISMAC/MS

Lúcia da Silva Teixeira Araújo (57 kg) – classe J2 – ITC/SP

Karoline Porto Duarte (70 kg) – classe J1 – URECE/RJ

Brenda Souza de Freitas (70 kg) – classe J1 – CEIBC/RJ

Michele Aparecida Ferreira (70 kg) – classe J2 – AJCS/MS

Erika Cheres Zoaga (+70 kg) – classe J1 – ARDV/MT

Meg Rodrigues Vitorino Emmerich (+70 kg) – classe J2 – ITG/PR

Rebeca de Souza Silva (+70 kg) – classe J2 – AMEI/SP

Masculino

Elielton Lira de Oliveira (60 kg) – classe J1 – AMJ/SP

Roberton Nunes da Paixão (60 kg) – classe J1 – URECE/RJ

Thiego Marques da Silva (60 kg) – classe J2 – AEPA/PA

Harlley Damião Pereira de Arruda (73 kg) – classe J1 – ITC/SP

Rayfran Mesquita Pontes (73 kg) – classe J1 – ICEMAT/MT

Miqueias Barbosa Gomes (73 kg) – classe J2 – ADSA/SP

Gabriel Nascimento da Silva (73 kg) – classe J2 – CEIBC/RJ

Arthur Cavalcante da Silva (90 kg) – classe J1 – ICEMAT/MT

Marcelo Adriano de Azevedo Casanova (90 kg) – classe J2 – CRJ/RS

Wilians Silva de Araújo (+90 kg) – classe J1 – CEIBC/RJ

Antonio Tenório da Silva (+90 kg) – classe J1 – ITC/SP

Sergio Fernandes Junior (+90 kg) – classe J2 – CEIBC/RJ

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)