Pinturas inspiradas na cultura indígena terá mostra especial

A cerimônia de inauguração contará com a presença histórica da causa indígena em Mato Grosso do Sul, Yuri Lee Matsunaka, com apresentação de um texto de sua autoria. O evento ainda terá a participação do DJ Tamys e de Begét de Lucena.

De acordo com o autor, o objetivo da coleção é enaltecer e valoriza a identidade, força e herança ancestral dos povos originários, símbolos de honra e resistência, além de remeter ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado no dia 9 de agosto. A exibição fica aberta aos campo-grandenses até o dia 31.

Ghva foi um dos 21 vencedores do Prêmio Ipê de Artes Visuais, que contemplou artistas que desenvolvem seus trabalhos em Mato Grosso do Sul e Campo Grande com o valor de R$ 5 mil. O edital também prevê que todos os selecionados ministrem uma oficina gratuita – dentro do prazo de um ano – para que possam compartilhar um pouco de suas técnicas com novos talentos locais.

Sobre o autor

Natural do estado de Rondônia e descendente de migrantes nordestinos, Gevanildo Mauricio da Silva, o Gheva, viveu uma infância rural no município de Cacoal, localizado em plena floresta amazônica. A presença dos índios suruís na cidade era constante, assim como a convivência com a fauna e a flora únicas do bioma, que despertaram o interesse do artista pelo desenho de observação.

Em Mato Grosso do Sul desde 2004, Ghva tem no currículo uma série de projetos desenvolvidos por aqui, entre eles o Festival Mba’e Porã (2020); o Espelhos da Terra (2021), com a Aldeia Urbana Marçal de Souza; e exposições em diversos espaços institucionais, como na TV Educativa, Fórum de Campo Grande, Uniderp e Unimed.

Serviço

A exposição “Yvypóry – Habitantes da Terra” começa no dia 17 de agosto, às 19h, na Galeria de Vidro, localizada dentro da Plataforma Cultural. O endereço é: Avenida Calógeras, n.º 3.015. A entrada é gratuita.

Leia também: Coletânea de receitas dos anos 70 será lançada na Galeria de Vidro