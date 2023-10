Astronautas da missão Shenzhou-16 retornam à Terra após missão estação espacial chinesa

Nesta terça-feira (31), a tripulação da Shenzhou-16 retornou à Terra com segurança após uma missão de cinco meses na estação espacial chinesa. A cápsula de retorno da Shenzhou-16, transportando os astronautas Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao, pousou com precisão no campo de pouso de Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, às 8h11, horário de Beijing. Os três cosmonautas deixaram a cápsula de retorno às 9h10, conforme relatado pela Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês).

O sucesso da missão é motivo de celebração para a China, já que todos os três tipos de astronautas atualmente disponíveis no país – piloto de espaçonave, engenheiro de voo espacial e especialista em carga útil – completaram suas avaliações de voo e testes práticos, marcando um marco significativo no programa espacial chinês.

Segundo a CMSA, essa missão estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento e a construção subsequentes do programa de voos espaciais tripulados e experimentos científicos em grande escala. A capacidade demonstrada pela equipe de cumprir suas tarefas de forma eficaz e sem erros é um testemunho do profissionalismo e dedicação dos astronautas.

Jing Haipeng, o comandante da missão e o primeiro astronauta chinês a completar quatro missões espaciais, expressou sua alegria ao retornar para casa. “Estou muito animado neste momento, pois finalmente voltamos para casa e retornamos à nossa pátria”, disse Jing. “Durante nossa missão, a tripulação teve uma vida feliz e trabalhou com eficiência. Todas as operações foram realizadas sem nenhum erro.”

Zhu Yangzhu, o primeiro engenheiro de voos espaciais da China no espaço, compartilhou sua perspectiva sobre a missão. “Nós nos coordenamos bem para concluir com sucesso várias tarefas e testemunhamos a gloriosa estação espacial Tiangong, o laboratório espacial nacional do país, durante a missão de cinco meses. Sempre vale a pena esperar pela estação espacial da China”, enfatizou Zhu.

Gui Haichao, o primeiro astronauta civil da China e o primeiro especialista em carga útil no espaço, expressou suas aspirações contínuas na exploração espacial. “Vou manter a minha aspiração e missão originais como astronauta e professor com ações práticas e espero viajar para a estação espacial do país novamente para explorar mais mistérios científicos”, afirmou Gui.

O procedimento de retorno à Terra envolveu a separação da cápsula de retorno da cápsula de propulsão em órbita da Shenzhou-16 às 7h21. Logo após o pouso da cápsula de retorno, a equipe de busca terrestre chegou ao local de pouso para auxiliar na recuperação da tripulação.

A China lançou a nave espacial tripulada Shenzhou-16 em 30 de maio de 2023, marcando a primeira missão tripulada para a fase de aplicação e desenvolvimento da estação espacial chinesa. Durante os 154 dias em órbita, a tripulação realizou um total impressionante de 70 experimentos espaciais, caminhadas espaciais, palestras e auxiliou na saída de carga da estação espacial, reforçando a posição da China como uma potência na exploração espacial.

Com informações do Portal XINHUA Português