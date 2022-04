Ataque a tiros no metrô de Nova York deixa 16 feridos

Ao menos dez pessoas foram baleadas e outras seis também ficaram feridas após um tiroteio em uma estação de metrô da região do Brooklyn, em Nova York, na manhã de hoje (12), de acordo com informações atualizadas das autoridades locais.

Durante entrevista coletiva, a governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, afirmou que o incidente não está sendo investigado como um ato terrorista e informou que o suspeito ainda não foi localizado. “A tranquilidade e a normalidade foram rompidas por um indivíduo frio, que não se importou com aqueles que agrediu”, disse.

A polícia busca um homem que estava usando máscara de gás e um colete laranja de construção. O suspeito, segundo uma porta-voz da polícia, é um homem negro de cerca de 1,65 m de altura e 81 kg. Ele seria corpulento e estaria usando roupa azul escura semelhante à de um trabalhador de trânsito.

Agentes foram chamados para atender uma ocorrência às 8h27, no horário local (9h27 em Brasília), segundo a porta-voz. Também houve relatos de que havia fumaça na estação -a polícia já afirmou, no Twitter, que não há explosivos ativos no local. No momento, investigadores tentam determinar qual a fonte da fumaça e por qual razão os explosivos não foram detonados durante o episódio.

