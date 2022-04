Agraer abre concurso público com 92 vagas para nível médio e superior

A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), está com as inscrições abertas para concurso público, com 92 vagas de nível médio e superior, com salários de até R$ 6.655,08. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 desse mês até 02 de maio. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 22 de maio.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional).

São 33 vagas para cargos de Gestor de Desenvolvimento Rural, 6 para Pesquisador, 10 para Gestor Sócio-organizacional Rural, 26 para Técnico de Desenvolvimento Rural e 17 para Agente de Serviços Sócio-organizacionais. Os cargos de Gestor de Desenvolvimento Rural exigem o ensino superior e possui vagas para as áreas de Zootecnia, Engenharia de Agrimensura ou Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária.

Os cargos destinados a Pesquisadores exigem o ensino superior em nível de graduação em Engenharia Agronômica acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou áreas afins, nas seguintes áreas de concentração: Fruticultura Tropical, Olericultura, Cultura da Mandioca, Melhoramento de Plantas, Silvicultura, Bovinocultura do Leite. Além disso, exige-se experiência comprovada de mais de três anos em atribuições similares às da função.

As funções de Gestor Sócio-Organizacional Rural há vagas para as áreas de Administração, Administração Rural, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Jornalismo, Economia Doméstica, Nutrição e Serviço Social, com exigência de graduação em todas as áreas. A remuneração para os cargos que exigem nível superior será de R$ 6.655.08.

Para as vagas de Técnico de Desenvolvimento Rural exige-se o ensino completo, acrescido de curso de nível técnico de Técnico em Agropecuária ou de Técnico em Agricultura, ou curso de ensino médio profissionalizante de Técnico Agropecuário,Técnico em Agropecuária ou de Técnico em Agricultura. Com curso de ensino médio completo, acrescido de curso de nível Técnico de Laboratório, ou curso de ensino médio profissionalizante de Técnico de Laboratório. A remuneração é de R$ 2.900,22.

Quem possui o ensino médio completo pode concorrer ainda às vagas de Agente de Serviços Sócio-Organizacionais, com salário de R$ 2.645,65.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 181,32, para os cargos com exigência de curso de ensino superior, e de R$ 113,32 para os cargos com exigência de ensino médio e técnico.

As informações detalhadas do concurso estão disponíveis no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de hoje (12), na página 175, e no site da Idecan.

A Agraer é um órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente).

