Antigas florestas de chá na cidade chinesa de Pu’er são listadas como patrimônio mundial

A paisagem cultural das antigas florestas de chá da montanha Jingmai, em Pu’er, sudoeste da China, foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO neste domingo.

Em sua 45ª sessão estendida em andamento em Riade, na Arábia Saudita, o Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO examinou o local apresentado pela China e o adicionou à lista como um bem cultural, tornando-o o 57º Patrimônio Mundial do país.

A decisão exalta a grande vitalidade que dura até hoje das antigas florestas de chá e da paisagem cultural relacionada na Montanha Jingmai, distrito autônomo de Lancang Lahu, no sudoeste da Província de Yunnan, uma das regiões que praticou o primeiro uso dos recursos do chá e teve uma influência significativa na cultura do chá do mundo.

Composta por cinco florestas antigas de chá em grande escala e bem preservadas, nove aldeias tradicionais e três florestas protetoras, a paisagem se destaca como um exemplo de rica cultura do chá concentrada nas antigas práticas de cultivo e preservação das antigas florestas de chá.

Essas paisagens têm sido bem geridas sob um sistema único de conservação que respeita a diversidade cultural e biológica e a utilização sustentável dos recursos naturais, que combina gestão governamental e autonomia popular, construídas sobre a base das crenças ancestrais tradicionais do chá.

O sistema respeita as condições climáticas locais, as características topográficas e as populações de flora e fauna, alcançando a conservação da diversidade cultural e biológica e a utilização sustentável dos recursos naturais.

“A inclusão destaca a importância da posição da China no nascimento, plantio e comércio de chá e na disseminação da cultura do chá em todo o mundo”, disse Li Qun, chefe da Administração do Patrimônio Cultural Nacional da China, à Xinhua na sessão estendida da UNESCO.

A sessão estendida do Comitê do Patrimônio Mundial foi realizada de 10 a 25 de setembro para examinar 53 indicações de locais culturais, naturais e combinados para a Lista do Patrimônio Mundial.

