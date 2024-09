Vídeo mostra acidente entre carretas que matou pai, mãe e filho em Bela Vista

Duas carretas bitrem bateram de frente, na manhã desta terça-feira (3), no trevo que dá acesso a BR-060 e MS-384, em Bela Vista, distante 356 quilômetros de Campo Grande, e pegaram fogo. Ao todo, quatro pessoas morreram na colisão.

De acordo com vídeo gravado por morador da região, é possível ver as chamas consumindo os veículos, principalmente na parte da cabine, onde ficam os motoristas.

Conforme divulgado pelo site Jatobá News, em uma das carretas estavam três pessoas: pai, mãe e filho. A família não conseguiu deixar o veículo a tempo e acabou carbonizada.

Assim, também, aconteceu com o motorista da outra bitrem envolvida na batida. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Densa nuvem de fumaça tomou conta dos veículos e pôde ser vista de longe. Os socorristas estão no local para controlar as chamas e resgates possíveis vítimas.

Confira o vídeo abaixo:

