Esperada há mais de 30 anos, obra da unidade de saúde do Parati avança, para a alegria dos moradores da região

Verônica dos Santos Silva mora no bairro Parati há 27 anos e nas caminhadas matinais vai acompanhando o avançar de uma obra esperada há mais de três décadas pelos moradores, a da Unidade Saúde da Família (USF).

“É muito importante para todos nós, diziam até que já tinha feito, mas estava só no papel né, mas graças a Deus este ano começaram essa obra que é muito importante pra gente”, diz a moradora. “Isso é muitíssimo importante, era só projeto e dessa vez está saindo, isso é ótimo”, afirma Terezinha Cardoso, que mora há 37 anos no bairro e acompanha a amiga Verônica nas caminhadas.

A concretização dessa antiga reivindicação dos moradores do Parati está sendo possível graças ao empenho da prefeita Adriane Lopes em viabilizar recursos da ordem de R$ 3,41 milhões para a obra, que tem prazo de 540 dias para ser concluída.

“Estão animados, todo mundo ansioso para ficar pronta essa obra, que é uma necessidade aqui da região, e eles comentam que sempre solicitaram essa obra que estão esperando há muitos anos. Há quatro anos e escuto sempre a mesma conversa deles esperando, esperando e agora chegou o maquinário e a obra está andando, graças a Deus”, comenta Fábio Cavalcante Machado, que trabalha há quatro anos no bairro Parati. “Toda vida eles falavam e nunca faziam”, relembra outra moradora do Parati, a dona Luzenira dos Santos Costa, que vive há 33 anos no bairro.

Quando começar a funcionar, a previsão é de que seja prestada mensalmente uma média de 16 mil atendimentos como pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose, hanseníase, entre outros).

