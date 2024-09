Veículo roubado em São Paulo é recuperado em Bataguassu

Na tarde de ontem (26), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado no Estado de São Paulo, em Bataguassu.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-267, quando abordaram um Honda/Civic.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o veículo utilizava placas falsas e tinha registro de roubo, desde agosto de 2022, em São Paulo (SP).

Ao ser questionado, o homem relatou ter comprado o veículo em Dourados.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.

