Brasil exportará produtos agrícolas para Angola, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido e Malásia

O governo brasileiro recebeu com satisfação os anúncios das aprovações sanitárias feitas por Angola e Coreia do Sul para a importação de fruto seco de macadâmia do Brasil, pela Austrália e pelo Reino Unido para a importação de fruto seco de macadâmia processada, e pela Malásia para a importação de carne suína e miúdos.

Essas aberturas de mercado contribuirão para o aumento do fluxo comercial com esses cinco importantes destinos, reafirmando a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil.

Com essas novas autorizações, o agronegócio brasileiro atinge sua 127ª abertura de mercado em 2024, totalizando 205 aberturas em 60 destinos desde o início de 2023.

Esses resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Com Mapa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram