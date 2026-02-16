Universidade Federal da Grande Dourados oferece 27 vagas para professores com salários que passam de R$ 13 mil

Inscrições seguem abertas até 19 de fevereiro e seleção terá três etapas avaliativas

Estão abertas até o dia 19 de fevereiro as inscrições para o concurso público que vai preencher 27 vagas para docentes do ensino superior em Dourados. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo.

As oportunidades contemplam diversas áreas do conhecimento, incluindo Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outras previstas no edital.

O concurso prevê reserva de vagas dentro das políticas de inclusão. Parte das oportunidades é destinada a candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são reservadas para candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 200 e pode ser paga até o último dia do prazo, respeitando o horário bancário. A remuneração inicial varia conforme a formação acadêmica e o regime de trabalho, com salários que vão de R$ 3.399,47 até R$ 13.288,85. Também há pagamento de auxílio-alimentação, que pode chegar a R$ 1.175 para carga horária de 40 horas semanais.

Etapas do concurso

A seleção será composta por prova escrita, prova didática e avaliação de títulos. As duas primeiras etapas são eliminatórias e classificatórias, enquanto a análise curricular serve para definir a classificação final.

O cronograma prevê a publicação da convocação para o sorteio dos temas da prova escrita no dia 26 de março. O sorteio ocorrerá em 28 de março e a prova escrita será aplicada no dia 29.

A prova didática está prevista para os dias 25 e 26 de abril. O procedimento de heteroidentificação será realizado em 12 de maio. Já o envio dos títulos deve ocorrer entre 19 e 21 de maio.

O resultado preliminar está previsto para 1º de junho, enquanto o resultado final, após análise de recursos, deve ser divulgado em 3 de junho. O edital completo, com todas as regras e exigências, está disponível na página oficial do concurso.

