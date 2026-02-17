Terça-feira de Carnaval terá calor de até 38°C e risco de temporais em Mato Grosso do Sul

A terça-feira de Carnaval será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, calor intenso e pancadas de chuva ao longo do dia, além de risco de tempestades isoladas acompanhadas de raios e rajadas de vento em várias regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade é provocada pela aproximação e avanço de uma frente fria, combinados ao aquecimento diurno e à alta disponibilidade de umidade. Esse cenário favorece a formação rápida de nuvens carregadas, capazes de provocar chuvas fortes em curto período.

Os maiores acumulados de chuva são esperados nas regiões centro-leste, norte e nordeste do Estado, onde o risco de temporais pontuais é considerado maior. Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.

Mesmo com a instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas. Em Corumbá e Dourados, as máximas podem chegar aos 38°C. Em Aquidauana e Porto Murtinho, os termômetros variam entre 26°C e 37°C.

Na Capital, Campo Grande, a previsão indica mínima de 24°C e máxima de 34°C. Já nas regiões norte e nordeste, em municípios como Coxim, Camapuã, Paranaíba e Três Lagoas, as máximas devem oscilar entre 32°C e 36°C.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas do tempo, especialmente durante eventos ao ar livre, devido ao risco de chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes.

