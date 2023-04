Ultrapassagem mal sucedida foi causa do acidente que matou motociclista

Eliandro Aparecido Lopes, 40, morreu no início da noite de domingo (23), em um acidente com uma Honda CB 600 Hornet, que bateu de frente com um carro Citroen Aircross, onde estava um casal e a cunhada, na rodovia MS-157, entre os municípios de Itaporã e Maracaju.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eliandro seguia sentido Itaporã/Maracaju, quando foi realizar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária, e colidiu frontalmente com o veículo. Com a força do impacto, o motociclista passou pelo para-brisa e foi parar no interior do carro.

Eliandro era morador no distrito de Santa Terezinha, Itaporã e seguia para o local. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente antes da chegada das equipes de resgate. Já os membros da família tiveram apenas ferimentos leves. Acesse também: Feriado de Tiradentes registra três mortos em rodovias federais